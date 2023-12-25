العرائش ..اعتقال 11 مهاجرا “افريقيا ” بالطريق السيار

هبة بريس - مكتب طنجة

تواصل السلطات المحلية بالعرائش ، جهودها الرامية إلى كبح تدفق المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء نحو المدينة والمناطق المجاورة ، حيث تم اعتقال 11 فردا عند مدخل المدينة على مستوى الطريق السيار.

وقالت مصادر من السلطات اليوم الاثنين ، إنه قد تم اعتقال المهاجرين الأفارقة عند مدخل المدينة بالطريق السيار بعد إنزالهم من طرف سيارة من نوع “بيكوب” توجهت بعد ذلك الى وجهة مجهولة .

ويحاول المئات من المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الوصول الى شمال المملكة والتوجه صوب المدن والمناطق المجاورة لسبتة المحتلة قصد تحين الفرصة للقيام بمحاولة التسلل الى الثغر السليب خصوصا خلال هذه الفترة من السنة التي تصادف احتفالات أعياد الميلاد .

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