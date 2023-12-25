البنج يفرج عن ألبوم غنائي يوم ذكرى ميلاد نجله
القسم الفني: هبة بريس
أعلن الفنان المغربي زكرياء بناجي المعروف ب”البنج” عن تاريخ طرح ألبومه الجديد الذي يتميز بأغاني شبابية متنوعة.
وكشف الرابور المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أن موعد طرح الألبوم سيتزامن مع مناسبة مميزة بالنسبة له و هي ذكرى ميلاد نجله الوحيد.
وفي سياق متصل، علق البنج على سؤال أحد المتابعين بذات المنصة حول الألبوم الجديد، مشيرا أنه سيرى النور بشهر أبريل القادم.
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2 تعليقات
tafaha
” محمد حسن الجندي.. سيف بن ذي يزن ” كان محمد حسن الجندي يوصف بأنه رجل محافظ، عشق اللغة العربية وناهض تمييع الفن، وكان يقول “أجد نفسي حيثما كان هناك فن نبيل يحترم الذوق ومشاعر الناس.. أنا لست من أولئك الذين يسفّهون العمل الفني، ويغرقون الإبداع في الإباحيات” وقبل عقود كان الفنان الراحل حسن الجندي قد تمكن، عبر الإذاعة، من نقل نبض التراث المغربي إلى المجال الفني الحديث، حيث حقق نسبة استماع ومشاهدة غير مسبوقة، بعد أن تمكن هذا الفنان المتفرد، عبر الإذاعة، من نقل التراث المغربي إلى المجال الفني الحديث عبر “الأزلية” التي تحكي بطابع مغربي سيرة البطل الأسطوري “سيف بن ذي يزن”، الذي كان يحقق نسب متابعة عالية آنذاك. عرفه المشاهدون في سياق دولي من خلال أدائه البارع لدور أبو جهل، عمرو بن هشام في فيلم “الرسالة” بنسخته العربية، وكذلك دور “رستم” في فيلم القادسية. وفي سياق وطني عرفه المشاهدون في إطار الدراما الاجتماعية التي عرضتها التلفزة المغربية قبل عقود، والتي حملت اسم “أولاد الحلال”.
كيف لا يبرع في هذا التشخيص، ومؤدي هذين الدورين هو الجندي الذي يُعد أحد أبرز الوجوه الفنية العربية في المسرح والإذاعة والدراما التلفزيونية. محمد حسن الجندي، إلى جانب أدائه المتميز وإلقائه البديع، هو مؤلف إذاعي مسرحي وتلفزي، ومخرج وممثل في السينما والتلفزيون والمسرح. هو فنان مغربي استطاع أن يبني الجسور بين المغرب والمشرق العربي بأعماله الفنية. ونال الراحل خلال حياته عددا من الأوسمة، منها وسام الثقافة من جمهورية الصين الشعبية، ووسام عملة باريس من مركز العالم العربي بباريس عام 1999، كما حصل على نجمة مراكش بالدورة الثانية من مهرجان مراكش الدولي للفيلم فقامة محمد حسن الجندي من طينة عبد الله غيث المصري و انطوني كوين المكسيكي و اميتاب باتشان الهندي .. الممتلة الهندية “راجشري ديشياندي” تهدي فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان “جوائز فيلم فير” بالهند إلى شعب و أطفال غزة .