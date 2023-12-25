وزير الصحة: “انديرو تحفيزات في القطاع الصحي العمومي لاستقطاب الأطباء من الخارج”

2023-12-25 / 16:54
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هبة بريس - الرباط

وعد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالعمل على تحفيزات لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء مع استقطاب موارد بشرية من الخارج.

وقال ايت الطالب، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “يكذب عليك الكذاب اللي يقولك بلي أنقدرو نحدو من ظاهرة هجرة الأطباء بطريقة نهائية.. ميمكنش لأن هذا النقص في الموارد البشرية معظلة عالمية”.

وأضاف الوزير أنه تم تعديل قانون 131-13 والذي مكن ال جانب من العمل في القطاع الصحي، مسترسلا بالقول “عندنا 453 اجنبي يشتغل في القطاع الصحي الخاص المغرب، مشيرا الى أن القطاع  العام في حاجة الى تحفيزات لاستقطاب الموارد الصحية من الخارج.

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‫11 تعليقات

  1. إلى السيد الوزير
    يجب أولا تحفيز الأطباء المغاربة حتى لا يقدموا استقالاتهم وما أكثرهم إيقاف النزيف أولى

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  9. ما سلكناهاش مع الاطباء اديال المغرب ، تقلب على الاطباء من الخارج … يا ودي يا سي الوزير !!

    يجب التزام الاطباء الخريجي كليات الطب ان يمضون على التزام خدمة العمومية طيلة 5 سنوات .. بعد ذلك هو حر…

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  10. المشكل في الاجور التي تتقاضاها الاطر الطبية والتمريضية خارج المملكة ، وعندما يكون التكوين مثالي للهيئة الطبية بالجامعات والمعاهد العليا للتمريض كتوفير الاكل والإقامة والبيت في طور الدراسة و تكون الاجور محفزة بعد التخرج لن يغادر أحدا الوطن الحبيب .

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  11. يجب إنشاء شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام لسد النقص المهول في عدد الاطباء

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