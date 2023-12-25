وزير الصحة: “انديرو تحفيزات في القطاع الصحي العمومي لاستقطاب الأطباء من الخارج”

هبة بريس - الرباط

وعد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالعمل على تحفيزات لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء مع استقطاب موارد بشرية من الخارج.

وقال ايت الطالب، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “يكذب عليك الكذاب اللي يقولك بلي أنقدرو نحدو من ظاهرة هجرة الأطباء بطريقة نهائية.. ميمكنش لأن هذا النقص في الموارد البشرية معظلة عالمية”.

وأضاف الوزير أنه تم تعديل قانون 131-13 والذي مكن ال جانب من العمل في القطاع الصحي، مسترسلا بالقول “عندنا 453 اجنبي يشتغل في القطاع الصحي الخاص المغرب، مشيرا الى أن القطاع العام في حاجة الى تحفيزات لاستقطاب الموارد الصحية من الخارج.

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