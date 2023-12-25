أصالة تستقبل حفيدتها الأولى “جيهان”

القسم الفني: هبة بريس

استقبلت المطربة السورية أصالة نصري أول أحفادها من ابنتها شام الذهبي، والتي اختاروا لها اسم “جيهان”.

ونشرت أصالة نصري، بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، صورة لحفيدتها الأولى ابنة شام الذهبي، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي شام” .

وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة: “أدعو الله أن يحفظها وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة”.

وفور إعلانها الخبر السعيد، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

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