أصالة تستقبل حفيدتها الأولى “جيهان”
القسم الفني: هبة بريس
استقبلت المطربة السورية أصالة نصري أول أحفادها من ابنتها شام الذهبي، والتي اختاروا لها اسم “جيهان”.
ونشرت أصالة نصري، بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، صورة لحفيدتها الأولى ابنة شام الذهبي، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”الحمد الله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال ابنة روحي شام” .
وواصلت المتحدثة ذاتها قائلة: “أدعو الله أن يحفظها وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا وأن يجعل أيامها حلوة”.
وفور إعلانها الخبر السعيد، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
” ما بحبـش حـد إلا أنـت والعـالـم يـجـي وراك ” 1 ـ (أغنية سيد الغرام يجمع أصالة وأسما لمنور) «كون جات عليا ننسا ونرت.. ونقول باراكا لعمر اللي را.. شكون يبغي قلبو يعيش فجرا.. كداب اللي قال الحب كلو فرا.. شايلاه أسيد لغرا.. إش بغيتي فين.. وإش حلال ولا حرا.. إيلا حبين.. ما حيلتي لحبيب غيابو طو.. ولا قلبي اللي فالشوق تهو.. ما عندي غي الله عليه نعو.. كان عليا قبل ما نحب نسو.. شايلاه أسيد لغر.. إش بغيتي فين.. واش حلال ولا حرا». 2 ـ (أجمل أغنية أنا مستغرب أن أصالة تجاهلتها و ما بتغنيها فحفلاتها !!) كلمات الأغنية الله جاب الله خد عمرها ماوقفت على حد زي ماتعودت قربك بكرة اتعود على البعد مش هضيع لو عني غبت مش هموت لو يوم بعدت قادرة الايام تطيب جرحي مهما في يوم تعبت واللي فات هعتبره مات صورة في كتاب زكريات صفحة مطوية في حياتي إتنست ويا اللي فات ليه اعلق نفسي بيك وانت حد مالوش وعد كل يوم بحال جديد مرة قرب ومرة بعد الفراق احسن كتير من الحياة في عذاب وعند اللي بينا مكنش خير يبقى احسن ننسى بعض واللي فات هعتبره مات صورة في كتاب زكريات صفحة مطوية في حياتي اتنست ويا اللي فات “لملحن محمود الخيامي أغنيته أصالة والتي تحمل اسم “الله جاب”، مؤكداً أنه شعر”. 3 ـ (أيام زمان فاس عاصمة العلم و المعرفة و الإعلانات) وجدت ورقة مكتوب عليها “الله يرحم إلي جا و جب” و كانت عبارة عن مسابقة زبدة نباتية “لابريري كتبت إسمي و أرسلتها عبر البريد و فزت بجائزة عبارة عن تلفاز من نوع سوني و عندما ذهبت لإحضاره عوض سوني أعطوني فيلس 21 بوصة هههه