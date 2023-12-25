أخنوش: “لا يمكن إصلاح قطاع التعليم دون تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ”
هبة بريس
تطرق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الاثنين الى إصلاح المنظومة التعليمية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ.
ولذلك، يضيف اخنوش، حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
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8 تعليقات
Free Palestine,
ghiir bla makabkaw tkharbou 3lina, tawahad mamsawak likoum: koulna avec Palestine et vous continuez a faire diversion rah vous vous démasquez par vous meme
Awa yediro m3ahom chi 7el hsen
Lhedra lkhawya si akhanoche belach
و لماذا لا يقوم بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ
يجب تحسين الوضعية المادية اولا
Had lmajal deyal te3lim w se7a khas yethalaw fihom ketar
على رئيس الحكومة ان يتخذ قرار دعم الفئاة الهشة والمتوسطة بمبلغ 600 درهم شهريا لتسجيل ابنائهم في المؤسسات الخاصة مقابل التخفيض التدريجي السنوي للتوظيف – والكل سيكون رابحا.
من اب يعاني ابنائه من انتهازية رجال ونساء التعليم العمومي
على رئيس الحكومة ان يتخذ قرار دعم الفئاة الهشة والمتوسطة بمبلغ 600 درهم شهريا لتسجيل ابنائهم في المؤسسات الخاصة مقابل التخفيض التدريجي السنوي للتوظيف – والكل سيكون رابحا.
من اب يعاني ابنائه من انتهازية رجال ونساء التعليم العمومي