أخنوش: “لا يمكن إصلاح قطاع التعليم دون تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ”

2023-12-25 / 16:02
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هبة بريس

تطرق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الاثنين الى إصلاح المنظومة التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ.

ولذلك، يضيف اخنوش، حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.

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