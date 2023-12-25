انطلاق مشروع بناء سد الخميسات.. تفاصيل الصفقة و الشركة الفائزة بها
هبة بريس ـ اقتصاد
برمجت وزارة التجهيز و الماء إنجاز سدود جديدة على المستوى الوطني، من أجل مواجهة حالة الإجهاد المائي وحالة التغيرات المناخية لتوفير الماء الصالح للشرب وللزراعة.
و حسب ما سبق و صرح به نزار بركة سابقا، فقد تمت برمجة “سد بوخميس” في منطقة الخميسات، وسد بويدل بمنطقة تانسيفت، حيث أشار إلى أن هذين السدين يندرجان في إطار المخطط الوطني للسدود.
و علاقة بسد الخميسات، فقد حصلت مجموعة “بيوي للأشغال” على عقد بناء سد بوخميس و ذلك نظرا لتجربتها في بناء السدود و منها نيلها مؤخرا صفقة بناء سد الريس على بعد 40 كيلومترا من مدينة الحسيمة.
وفوضت وزارة التجهيز والماء، أشغال بناء سد بو خميس في إقليم الخميسات لصالح مجموعة “بيوي للأشغال” بعد طلب عروض، وقد فازت المجموعة بالصفقة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار درهم، متفوقة على شركتين اثنين تنافستا معها.
وتم منح المجموعة السالفة الذكر مهلة قدرها 42 شهرًا لإنجاز الأعمال، وسيتم تجهيز البنية المستقبلية على وادي كرو، على بعد حوالي 85 كيلومترا تقريبا على طول وادي بو رقراق وعلى بعد حوالي 20 كيلومترا شرقاً من ازحيلكة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
Ce n’est pas possible tout les grands projets des infrastructures c’est cette société qu’est la moins disante🧐
Ce n’est pas possible tout les grands projets des infrastructures c’est cette société qu’est la moins disante🧐
مجموعة بيوي للاشغال شركة يملكها عبد الرحيم بعيوي اخ عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق . هل هي صدفة ام سياسة باك صاحبي هي اللي خدامة فالمشاريع الكبرى
من الجيد مواجهة حالة الإجهاد المائي وحالة التغيرات المناخية
يجب توفير الماء الصالح للشرب وللزراعة
خاص يزيدو من هاد السدود حيت راهم نافعين مزيان
من المهم تعزيز المخطط الوطني للسدود
لمادا بناء السوداء وضياع الاموال بما ان ان الامطار غير موجودة والجفاف هو السائد ؟؟؟ كان على الحكومة ان توجه تلك الاموال لتشييد مزيداً من مصانع لتحلية مياه البحر وتوجيه تلك المياه عبر قنوات ومضخات الى السدود الموجودة حاليا.اما بناء السوداء حاليا في ظل الجفاف فلا طاءل منه ومضيعة المال العام ولن يستفيد منها المواطن لعدم وجود الامطار.
مجموعة “بيوي للأشغال” افضل شركة في بناء السدود
بيوي عكاشة
سبحان الله السيد في عكاشة هو وأصحابه زيد عليهم كتيبة الجرار