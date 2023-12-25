انطلاق مشروع بناء سد الخميسات.. تفاصيل الصفقة و الشركة الفائزة بها

هبة بريس ـ اقتصاد

برمجت وزارة التجهيز و الماء إنجاز سدود جديدة على المستوى الوطني، من أجل مواجهة حالة الإجهاد المائي وحالة التغيرات المناخية لتوفير الماء الصالح للشرب وللزراعة.

و حسب ما سبق و صرح به نزار بركة سابقا، فقد تمت برمجة “سد بوخميس” في منطقة الخميسات، وسد بويدل بمنطقة تانسيفت، حيث أشار إلى أن هذين السدين يندرجان في إطار المخطط الوطني للسدود.

و علاقة بسد الخميسات، فقد حصلت مجموعة “بيوي للأشغال” على عقد بناء سد بوخميس و ذلك نظرا لتجربتها في بناء السدود و منها نيلها مؤخرا صفقة بناء سد الريس على بعد 40 كيلومترا من مدينة الحسيمة.

وفوضت وزارة التجهيز والماء، أشغال بناء سد بو خميس في إقليم الخميسات لصالح مجموعة “بيوي للأشغال” بعد طلب عروض، وقد فازت المجموعة بالصفقة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار درهم، متفوقة على شركتين اثنين تنافستا معها.

وتم منح المجموعة السالفة الذكر مهلة قدرها 42 شهرًا لإنجاز الأعمال، وسيتم تجهيز البنية المستقبلية على وادي كرو، على بعد حوالي 85 كيلومترا تقريبا على طول وادي بو رقراق وعلى بعد حوالي 20 كيلومترا شرقاً من ازحيلكة.

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