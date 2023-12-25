مراكش: اعتقال 21 شخصا بتهمة اختلاس أموال عمومية

2023-12-25 / 15:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت النيابة العامة بمراكش، إحالة 21 شخص من بينهم موظفين جماعيين ، على تدبير الحراسة النظرية من اجل التحقيق معهم في المنسوب لهم من تهم النصب والاختلاس، والتلاعب في مداخيل سوق الدراجات النارية ، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة يوم غد الثلاثاء.

وكانت عناصر الملحقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، قد باشرت مساء يوم أمس الأحد، بتعليمات من النيابة العامة ، إجراءات التوقيف في حق المشتبه فيهم ، ضمنهم موظفين جماعيين بسوق الدراجات النارية.

وتعود تفاصيل الواقعة، لشكاية تقدم بها أحد المواطنين، تفيد بوجود تجاوزات واختلالات بالسوق الجماعي، الخاص ببيع الدارجات النارية والعادية، حيث تم إحالة الشكاية على المصالح الامنية، من أجل تعميق البحث، حيث تمكنت من نصب كمين، بعد أن توجه بعض رجال الامن للسوق على أساس بيع دراجة نارية، حيث اكتشف البائع أن مبلغ الرسم الجبائي المدون في مبلغ الرسم، غير مطابق للمبلغ المدون في الوصل، ليتم توقيفه قبل أن يعترف بتورط أشخاص أخرين.

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‫6 تعليقات

  1. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ ونت اكترهم ضحاياه:

    جميل جدا ولكن يجب محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

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  6. خصهوم يحققو مع الموظفين ديال سوق السيارات في مراكش غاذي يلقاو العجب ديال التجاوزات

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