نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن بلاغ المجلس الحكومي يومه الإثنين 25 دجنبر 2023 عن تعيين فؤاد ارواضي مديرا لأكاديمية فاس مكناس قادما إليها من مديرية تطوان.

جدير بالذكر أن فؤاد ارواضي بصم على مشوار متميز بالكتابة العامة للوزارة حيث قضى أكثر من عشر سنوات قبل أن يعين رئيسا لمصلحة الميزانية بالمصالح المركزية للوزارة ثم مديرا إقليميا في كل من مديرتي وزان وتطوان حيث قضى أكثر من ثمان سنوات نجح خلالها من تحسين مؤشرات الإقليمين التربوية خاصة في مجال التعليم الأولي وتوسيع العرض المدرسي وتجويد المنظومة التربوية وإرساء حكامة تربوية رائدة.

المسؤول الجديد من مواليد سنة 1978 بإقليم تازة وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة كما حصل على عدد من الشواهد الجامعية منها دكتوراه في العلوم.

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