أخنوش: مليون أسرة مغربية ستستفيد من الدعم المباشر ابتداء من 28 دجنبر

هبة بريس - الرباط

عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، عن سروره، بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع، ‏في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد ‏وحصولها على العتبة المطلوبة.‏

وأعلن أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الإثنين، عن تلقي البوابة الإلكترونية ‏www.asd.ma‏ المخصصة لهذا الغرض، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، ‏أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وما يزال هذا العدد في تزايد بشكل يومي. ‏

وأكد أنه، ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل ‏‏3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعدما ‏كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها.‏

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وأشار رئيس الحكومة، إلى أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم”، مضيفا أن باب تقديم الطلبات ما يزال مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم ‏الاجتماعي المباشر.‏

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