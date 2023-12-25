لجنة دولية تهنئ المغرب على التزامه بالمحافظة على سمك الأنقليس الأوروبي

2023-12-25 / 13:22
0
ع. اللطيف بركة - هبة بريس

تمت تهنئة المغرب، من طرف اللجنة الدائمة لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، على المجهودات التي يبذلها في مجال المحافظة على سمك الانقليس الأوروبي ((Anguilla) وحسن تدبير استغلاله، بمناسبة مشاركته في اشغال الدورة السابعة والسبعين لهذه اللجنة التي عقدت مؤخرا في جنيف بسويسرا.

وقد تم اتخاذ هذه التوصية بعد دراسة ومناقشة اللجنة السالفة الذكر لملف تقدمت به الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها السلطة المكلفة بتدبير هذا النوع من الأسماك ونقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقية، بخصوص المجهودات المبذولة للمحافظة على هذا السمك ومستوطناته، وكذا التدابير المتخذة لضمان حمايته واستغلاله بشكل مستدام، حيث خلصت اللجنة على أن تدبير هذا النوع يتماشى مع مقتضيات هذه الاتفاقية ، ويتم وفق التوجيهات المصدرة عنها.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن سمك الأنقليس الأوروبي هو نوع من الأسماك المهاجرة التي تعيش في المحيطات والأنهار والبحيرات والمسطحات، حيث يمضي معظم دورة حياته البيولوجية في مصبات الأنهار وفي المياه العذبة. كما أن هذا النوع يستغل في جميع مراحل نموه، مما يؤدي إلى تزايد الضغط والمخاطر عليه، ويشكل موردا اقتصاديا واجتماعيا هاما، فضلا عن دوره البيئي.

وقد قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات منذ إدراج سمك الأنقليس الأوروبي في الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض سنة 2009 باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان استغلاله بشكل مستدام، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والتزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية.

إلى جانب ذلك، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفقا لتوجيهات استراتيجية «غابات المغرب 2020/2030»، بتعاون مع شركائها الوطنيين والدوليين بإعداد خطة عمل جديدة تساهم في التدبير المستدام لسمك الأنقليس الأوروبي، والتي تهدف إلى تفعيل التدابير الازمة للحد على المدى القصير من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى نفوق هذا النوع.

وفي هذا الصد، تم إطلاق تجربة رائدة لتسهيل هجرة سمك الأنقليس الأوروبي، حيث تم تركيب ممر سمكي في سد المنع بحوض سبو، مرفقا ببروتوكول لرصد تطور هذه المجموعات المهاجرة. كما، تم إنشاء برنامج سنوي لإعادة استزراع الأوساط المائية بهذا النوع لتعزيز المخزونات الطبيعية منه.

وسيستمر هذا الالتزام مستقبلا، مع التركيز بوجه خاص على الجوانب المتعلقة بطرق التثمين المستدام والتتبع العلمي وتعزيز مكافحة الصيد والاتجار غير المشروعين لهذا النوع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of هبة بريس تكشف عن مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية

هبة بريس تكشف عن مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية والنقابات…

2023-12-25 / 15:23
Photo of تعيين فؤاد ارواضي مديرا لأكاديمية فاس مكناس

تعيين فؤاد ارواضي مديرا لأكاديمية فاس مكناس

2023-12-25 / 15:09
Photo of أخنوش: مليون أسرة مغربية ستستفيد من الدعم المباشر ابتداء من 28 دجنبر

أخنوش: مليون أسرة مغربية ستستفيد من الدعم المباشر ابتداء…

2023-12-25 / 14:01
Photo of “اختطفت من المستشفى وتحولت حياتها لجحيم”.. قصة مؤلمة للشابة سارة بالبيضاء + “فيديو”

“اختطفت من المستشفى وتحولت حياتها لجحيم”.. قصة مؤلمة للشابة…

2023-12-25 / 13:05
Photo of اشتوكة : المصالح الأمنية تحبط عملية هجرة سرية

اشتوكة : المصالح الأمنية تحبط عملية هجرة سرية

2023-12-25 / 12:35
Photo of وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي تصدر 609 تراخيصا لأغراض مختلفة

وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي تصدر 609 تراخيصا لأغراض…

2023-12-25 / 11:15
Photo of أطر ومستخدمو “التكوين المهني” يستعدون للاحتجاج ويطالبون بزيادة 2000 درهما

أطر ومستخدمو “التكوين المهني” يستعدون للاحتجاج ويطالبون بزيادة 2000…

2023-12-25 / 10:30
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ57 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ57 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة

2023-12-25 / 09:52
Photo of هل ستنهي اللجنة الوزارية والنقابات “أزمة التعليم” في اجتماع اليوم؟

هل ستنهي اللجنة الوزارية والنقابات “أزمة التعليم” في اجتماع…

2023-12-25 / 09:15
Photo of طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-25 / 09:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق