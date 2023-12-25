تطوان .. العثور على قنبلة تعود لحقبة الاستعمار

نجلاء مزيان - هبة بريس

أفادت مصادر إعلامية محلية أن أحد الفلاحين بمدينة تطوان، تحديدا بمنطقة بوسملال، عثر على قنبلة تعود إلى عهد الاستعمار.

وحسب ذات المصادر، فإن القنبلة التي تم العثور عليها قرابة مقبرة بذات المنطقة، أثارت استنفار السلطات الأمنية و المحلية، التي حلت على وجه السرعة بعين المكان.

وجدير بالذكر انهت ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على قنابل أو قدائف مدفونة تحت التربة، تعود إلى فترة الاستعمار حيث يتم اكتشافها بين الفينة والأخرى أثناء عمليات الحرث والحفر.

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