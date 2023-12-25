لينا أكدور تطلق علامة تجارية خاصة بمستحضرات التجميل

2023-12-25 / 13:14
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بعد نجاح علامتها التجارية الخاصة بملابس الأطفال، فاجأت الفنانة المغربية متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، بإعلانها إطلاق علامة تجارية خاصة بمستحضرات التجميل الطبيعية.

ونشرت نجمة “الماضي لا يموت” بوسط ترويجي لعلامتها الجديدة،عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام،مرفوق بتعليق جاء فيه:”صباح النور عليكم حبايبي اليوم بغيت نتقاسم معاكم واحد المفاجأة جديدة من بعد نجاح علامتي التجارية الخاصة بملابس الأطفال”.

وواصلت قائلة:”قررنا أننا ندخلو لعالم العناية بالبشرة و ذلك من خلال إطلاق علامة تجارية جديدة باسمي تعتمد على مواد طبيعية 100، وهي مخصصة للأطفال والكبار أيضًا مرحبا بيكم كاملين.

ومن جانب آخر، بالرغم من صغر سنها، إلا أن لينا أكدور استطاعت بصم اسمها في عالم الفن، و أثبتت أنها تستطيع المنافسة على أدوار مهمة في الأعمال الدرامية و كذا الكوميدية.

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