مشاريع المونديال.. انطلاق توسيع جميع القناطر الطرقية بين الدار البيضاء و الرباط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منذ إعلان الديوان الملكي عن نيل بلادنا شرف تنظيم مونديال 2030 مع كل من إسبانيا و البرتغال، شرعت السلطات المغربية في العمل على أرض الواقع بشكل جدي من خلال إطلاق عدد من الأوراش و المشاريع الكبرى.
و من بين المشاريع التي انطلق العمل بها توسيع جميع القناطر الطرقية بين مدينتي الدار البيضاء و الرباط، حيث تعكف شركات التشييد و البناء، المغربية، على إنجاز أشغال توسيع القناطر بالبيضاء و المحمدية و بنسليمان و طريق الرباط.
و يتوقع أن تنتهي أشغال توسيع و تثنية القناطر في ظرف زمني قياسي بعدما أضحت تعتمد الشركات المكلفة بالمشروع على تثبيت قناطر و جسور جاهزة فوق الأساسات التي يتم تشييدها، و ذلك لتفادي الاكتظاظ بتلك الطرقات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
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يجب الزيادة في مثل هكذا مشاريع
خاص يخدمو مزيان على البنية التحتية
علاش ميديروش لينا المستشفيات ف بلاصت هادشي كامل
وكذلك بناء الطرق المتهالكة والغير الصالحة للإستعمال والتشوير الطرقي ..
الرباط والدرالبيضاء مدينتان الأقرب الى تنظيم المونديال ..
اللهم وفق بلدنا للخير يارب العالمين..
تظاهرة رياضية عالمية بامتياز سينظمها بلدنا المغرب ..
ليس فقط بين الرباط والدار البيضاء بل جميع المناطق المغربية
منذ سنتين اوطوروت تشهد توسعة لم ينتهي ذلك المقطع …بين الرباط والدار البيضاء اظن انه سنتهي مونديال هذا ان وقع تنظيمه بدولة ..قبل ان ينتهي اصلاح تلك الطريق