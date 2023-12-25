أوناحي ضمن المرشحين لمغادرة أولمبيك مارسيليا

أوناحي ضمن المرشحين لمغادرة أولمبيك مارسيليا

2023-12-25 / 11:03
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وضع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، لاعبه المغربي عز الدين أوناحي، ولاعبين آخرين، في لائحة المرشحين للرحيل عن صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال تلقيه عروضا مناسبة بشأنهم، وذلك بهدف خفض الأجور وموازنة خزينته المالية.

استنادا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نادي أولمبيك مارسيليا، منفتح على تلقي أي عرض مناسب يخص اللاعب المغربي عز الدين أوناحي، الذي يمثل، تقول الصحيفة الفرنسية، أحد أعلى القيم المالية في النادي.

وكان عز الدين أوناحي انتقل إلى أولمبيك مارسيليا شهر يناير 2023 مقابل أزيد من 8 ملايين أورو، ووقع عقدا مع النادي إلى غاية 2027 مقابل أزيد من 4 ملايين أورو سنويا، وتصل قيمته المالية “التسويقية” الحالية لـ12 مليون أورو.

واستنادا لما ذكرته بعض المنابر الإعلامية المقربة من أولمبيك مارسيليا، فإن النادي يتطلع إلى خفض الأجور حتى يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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