اشتوكة : المصالح الأمنية تحبط عملية هجرة سرية

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

قاد تنسيق أمني بين السلطات المحلية بسيدي بيبي، وعناصر الدرك الملكي، يوم أمس الأحد، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بشاطئ “سيدي الطوال” بإقليم اشتوكة أيت باها.

وأفادت مصادر الجريدة أن هذه العملية جاءت بعد توصل السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بمعلومات تفيد استعداد عدد من الأشخاص للهجرة السرية انطلاقا من شاطئ سيدي الطوال بجماعة سيدي بيبي ضواحي اشتوكة أيت باها.

وقد أسفرت هذه العملية حسب المصادر ذاتها، عن توقيف 14 شخصا من بينهم نساء، كانوا يعتزمون الهجرة إلى الضفة الأخرى، كما تم حجز زورق مطاطي ومحركين و300 لتر من البنزين.

هذا وقد تم فتح بحث مع الموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت البحث متواصلا للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح السلطات المحلية باشتوكة آيت باها والدرك الملكي قصد محاربة الهجرة غير النظامية ومختلف الأنشطة الممنوعة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp