الجزائري بن رحمة يشيد بعلاقته الأخوية مع زميله نايف أكرد

الجزائري بن رحمة يشيد بعلاقته الأخوية مع زميله نايف أكرد

2023-12-25 / 11:23
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تحدث الدولي الجزائري، ولاعب وست هام يونايتد، سعيد بن رحمة، عن علاقة الأخوة التي تربطه بالمدافع المغربي، نايف أكرد.

وقال بن رحمة في لقاء صحفي عبر شبكة “بي إن سبورتس “: “نايف مثل أخي، لا يوجد أي اختلاف بيننا هو مغربي وأنا جزائري، وأحبه مثل أخي، وبيننا علاقة جيدة جدا”.

وتابع: “نحن في منتخب الجزائر نعلم أن المشاركة في ‘الكان’ صعبة، لكننا نشارك فيها من أجل تحقيق اللقب، وهذا هو هدفنا، رغم أننا من الممكن مواجهة فرق كبيرة للغاية، مثل ساحل العاج والمغرب والسنغال”.

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