امتيازات السوق المغربية تغري رجال أعمال من البرازيل للاسثتمار في المملكة

2023-12-25 / 12:49
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بدأت معالم و تفاصيل الشراكة التجارية التي سبق و وقعها المغرب مع البرازيل تتجسد على أرض الواقع من خلال ما ناقشه مؤخرا مجلس الشيوخ البرازيلي بخصوص الاسثتمارات خارج البلاد.

و في هذا الصدد، وضع عدد من نواب مجلس الشيوخ البرازيلي ملتمسا للحكومة قصد تحويل الشراكة بين البرازيل و المغرب من شراكة تجارية عادية لشراكة اقتصادية استراتيجية نظير عديد الأسباب.

و حسب مضامين الملتمس، فقد نوه موقعوه بامتيازات و جاذبية السوق المغربية و ما توفره المملكة من فرص اسثتمارية مهمة لرجال الأعمال الأجانب، حيث طالب أعضاء مجلس الشيوخ من الحكومة بضرورة التركيز على تقوية الاسثتمارات البرازيلية في المغرب.

و أشار الملتمس إلى أن المغرب دخل في مرحلة جديدة من خلال تنظيمه و نيله شرف تنظيم عدد من الملتقيات الدولية، في مقدمتها كأس العالم 2030، فضلا على التوجه الطاقي الجديد للبلاد و الذي دفع كبريات شركات الطاقة العالمية للإسراع بعقد شراكات مع الرباط، فضلا على المشاريع الكبيرة التي تنجزها المملكة و منها ميناء الداخلة الضخم، مطالبين حكومة البرازيل بتوطيد الشراكة و تكثيف الاتفاقيات مع حكومة المغرب.

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‫6 تعليقات

  5. ضرورة التركيز على تقوية الاسثتمارات البرازيلية في المغرب هذا افضل للحكومة البرازيلية

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