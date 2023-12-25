فاس.. انتحار تلميذة بعد نشر صورها على “صفحة فيسبوكية”
هبة بريس _ فاس
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، الخميس الماضي، بحث قضائي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات حادث انتحار تلميذة بحي المسيرة التابع للنفوذ الترابي لمقاطعة زواغة، وذلك بإلقاء نفسها من الطابق الرابع.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الضحية وضعت حد لحياتها بعدما علمت عن نشر صور لها على صفحة محلية متخصصة في التشهير بتلميذات حي المسيرة الشعبي.
وأضافت ذات المصادر أن صور الضحية ليست من صنف الصور الإباحية بل هي صور عادية التقطت مع صديقات لها بنفس المؤسسة التي تدرس فيها.
ومباشرة بعد انتحار التلميذة ، كشفت ذات المصادر، أن الصفحة الفايسبوكية اختفت كما أن المصالح الأمنية بفاس فتحت بحثا لتشخيص هويته من أجل توقيفه تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصةتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
خاص يشوفو الشخص الي فتح ديك الصفحة الفايسبوكية
Makandench tekon nta7rat 3la hadchi mohal
Matkon ghi chi sahebtha li dart dik la page
اللهم اغفر لها وارحمها
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا يجب التعامل مع هاته السلوك الصبيانية ..
يجب فتح تحقيق حول من نشر الصور وأدت بحياة التلميذة ..
كل طرف يجب تحمل مسؤوليته ..
التصوير وتسجيل المكالمات يعاقب عليها القانون..
هناك بعض التلميذات نراهم في الشوارع مع تلاميذ قاصرين يلتقطون صور لهم.عكس تلمميذات وتلاميد اخرين يخرجون من المدرسة مباشرة لمنازلهم. متجنبين تلك المشاكل.
كم هو مؤسف ان نسمع تلميدة تنتحر فانتحار محرم شرعا.صورة على فيسبوك لا تدفع شخص على انتحار.اتمنى لها رحمة من عند الله
مسلمون والله اعلم