نسرين طافش: “هذا سبب فشل زواج الفنانين”
كشفت الفنانة السورية نسرين طافش أن فشل زيجات الفنانين يعود إلى انشغالهم الكبير في عمليات التصوير، مُشيرةً إلى أنهم كأي شخص في المجتمع يتعرضون لبعض المطبات في علاقاتهم.
نسرين، التي حلَّت ضيفة في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، قالت: بعض زيجات الوسط الفني لا يكتمل، بسبب صعوبة احتمال ساعات العمل المختلفة لكل طرف، وممكن يحدث فتور بسبب البعد، والطلاق موجود في المجتمع بشكل عام”.
وأضافت نسرين أن الزواج قرار شخصي على العقل والقلب أن يتفقا عليه، كما أوضحت أنه مثلما الجمال شيء مهم فإن العقل له ذات الأهمية.
وحول ما إذا تعيش قصة حب، أوضحت أنها تعيش قصة حب مع أصدقائها وعملها والحياة، لافتة إلى أن “الحب شيء تنوي له فيأتي لك”.
ولفتت نسرين إلى أن المرأة أقوى جهاز لكشف كذب الرجل، مُشيرةً إلى أن الله منحها”حاسة سابعة”، مشددة على أن قوة المرأة لا علاقة لها بضعف الرجل، بل نابعة من نفسها وغير معتمدة على الرجل بالمطلق.
ولم تتفق نسرين مع فكرة أن المرأة الذكية هي التي تتظاهر بالغباء أمام الرجل، مؤكدةً أن الرجل الحقيقي لا يخاف من المرأة الذكية بل يحترمها ويقدرها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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” مجلة الفصول الأربعة مع نجمة فوازير 1989 ” 1 ـ (الصفحة الأولى) جيت على بابو .. طلع على بابو شجرة .. يظل على أحبابو لا لي شوق أروح وي طوبى .. طوبى طوبى على طوبى .. كبرت في كواليس المسرح و شاركت في فيديو كليب ” فين أيامك ” مع وردة الجزائرية قمر صوتها و طريقة كلامها زي ماهي فضلا عن جمالها .. و رد عليها عمرو دياب في ألبوم ميال 1989 الكليبات التي تم تصويرها من الألبوم نعشق القمر عمرو دياب كلمات أغنية ميال. من كام سنة وانا ميال ميال. وفي حبك انا مشغول البال. لا بتتكلمي ولا بتسلمي. ليه كل يوم بلاقيكي في حال. لفيت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صورتك جوايا .. قدم السوبر ستار عمرو دياب خلال مشواره الفنى 27 ألبوما كانت بدايتها فى عام 1983 وحتى العام الحالى، وتعاون دياب خلال هذا المشوار مع 3 شركات إنتاج قامت بإنتاج ألبوماته ابتداء من ألبوم “يا طريق” الذى طرح فى عام 1983 وكان من إنتاج شركة صوت الدلتا والتى تعاونت معه فى 14 ألبوم منهم “حبيبى”، و”أيامنا”، و”يا عمرنا”، و”ذكريات” و”يلومونى”، وكان آخرها ألبوم “راجعين” الذى أنتج عام 1995، وبعدها تعاقد دياب مع شركة عالم الفن لصاحبها محسن جابر وتعاونا معا فى إنتاج 5 ألبومات وهم ألبوم “نور العين” 1996 و”قمرين” 1999 و”تملى معاك” 2000 و”أكتر واحد بيحبك”، 2001 و”علم قلبى” عام 2003. 2 ـ (الصفحة الثانية) نجاح الموجي يسخر من عمرو دياب ومحمد فؤاد وقبل عدة سنوات، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر من مسرحية “الواد ده كويتي” للفنان الراحل نجاح الموجي، ظهر فيه يسخر بطريقة كوميدية من بعض المغنين الشباب في بداية التسعينيات. وذكر نجاح الموجي في الفيديو بعض الأغاني التى كانت في هذه الحقبة مثل أغنية “لولاكي” للفنان علي حميدة، وأغنية “يلا بينا يلا” للفنان محمد فؤاد، ولم يسلم الهضبة عمرو دياب من سخرية الموجي، الذي تطرق لطريقة غناء الهضبة على المسرح في بدايته الفنية. وانهالت التعليقات على الفيديو بالترحم على الفنان القدير نجاح الموجي، بينما علق آخرون: “الله يرحمه ويغفر ليه مكنش يعرف ان الزهر هيلعب معاهم”، وعلق آخر: “اومال لو شاف ولا سمع بتوع المهرجانات كان عمل ايه”. مسرحية الواد ده كويتي
يذكر أن مسرحية “الواد ده كويتي” عرضت سنة 1992 وتدور قصتها حول حكاية شاب كويتي تزوج من مصرية اثناء دراسته في مصر، وأنجب ولدًا يتركه مع أمه، ويعود للكويت على أن يعود لهما مرة اخرى، لكنه بالكويت يتعرض لحادث يجعله يفقد الذاكرة سنوات طويلة تزوج خلالها وأنجب أبناء، ثم تعود إليه الذاكرة بعد سنوات، فيقرر إحضار ابنه للكويت، والتفكير بكيفية كشف الموضوع لأسرته. 3 ـ (الصفحة الثالثة) رأي عادل إمام في أحمد زكي : إحنا خسرنا عبقري .. ” المقاهي الشعبية من ذاكرة السينما ” في فيلم حسن اللول 1997 الفلكلور الفني “على السمسمية” كلها بسيطة كلها حب و ضحك السهل الممتنع من النوستالجيا عندما تتابع فنان بتقل أحمد زكي تحس نفسك تجري بعالم من الخيال المدهش .. خصوصاً في الأغنية دي “يا غالي علينا إدلع يا حسن” .. طلعت جنية عروسة البحر هي الفتاة الجميلة التي شاركت أحمد زكي الرقص داخل أحد المقاهي الشعبية فجذبت الفتى الأسمر و حبها بكل لغات العالم !!! .. حسن اللول هو فيلم مصري من إنتاج عام 1997 من بطولة أحمد زكي و عزت أبو عوف، ويعتبر الفيلم من إخراج نادر جلال، ويرغب البعض من الأفراد التعرف علي ما هي قصة الفيلم وهو من الافلام وتكون قصة الفيلم مهرب من بورسعيد يصطدم بنفوذ سياسي كبير، ويعمل بتجارة المخدرات من أجل الصرف على حملته الانتخابية ويتصدى له حسن اللول انتقاماً بسبب قتل صديقه وزميله عبدالعزيز مخيون ويكشف اللول أن عدوه اللدود هو والد الفتاة التي تعلق بها قلبه مما يوقعه في حيرة .. يعتبر فيلم حسن اللول من الأفلام التي لاقت الكثير من الشهرة في العالم العربي وهو من أهم الأعمال الدرامية المصرية التي حصلت على نسبة كبيرة من المشاهدة من قبل الأفراد، و من قبل الكثير من المتابعين. 4 ـ (الصفحة الرابعة) طلاق نجمة فوازير و الهضبة مفيد فوزي سال عمرو دياب زمان في برنامج انت ليه طلقت شرين رضا عمرو كان متحفظ انه يجاوب عالسوال بصراحه وقاله كل شئ قسمه ونصيب ولما مفيد فوزي ضغط عليه قاله البيت لازم يكون فيه راجل واحد لان المركب اللي ليها ريسين تغرق اظن كلامه مش محتاج لشرح او تفسير الهانم كانت عايزه تبقي هي راجل البيت يعني شخصيتها متسلطه ومدكره وده يخلي اي راجل يقفل من الست ويزهق منها وينفر بعيد عنها مهما بلغت درجه جمالها وهي قالت في برنامج قريب انها فاشله كزوجه وان عمرو ملوش ذنب هي اللي شخصيتها صعبه وبتحب تمشي رايها علي اللي حواليها وده متقبلوش عمرو ولا استحمله عشان كده انفصلوا خلاصه الكلام هما الاتنين محترمين ومحدش فيهم غلط في التاني لكن انتو اللي مش محترمين لانكوا بتدخلوا في حياه الناس واختياراتهم بشكل سافر خليكوا في حياتكم البائسه واختياراتكم اللي كلها غلط في غلط بتصعب عليا الستات لما يفتكروا ان الرجاله بتجري ورا الجمال وبس تفكير سطحي وغبي الراجل بيدور علي الانثي الحقيقيه اللي تريحه ايا كان مظهرها مش فارق لان الجمال بتاع شرين جمال ينفع للكاميرا فقط مش للحب هي استغلت جمالها في العمل كموديل وعروض ازياء واعلانات وكسبت من وراه معجبين وشهره وفلوس لكن متوفقتش في جواز لان الجواز له متطلبات تانيه مش متوفره عندها الانسان اللي ياخد بالشكل وبس ويتغر بجمال زائل وفاني يبقي حمار كبير حتي الامراء بيتجوزوا ستات غير جميله زي امير بريطانيا الي اتجوز واحده افريقيه بس عشان حبها ورفعها من مرتبه العامه لمرتبه الاميرات انه القلب ياساده دمتم مغفلين وحاقدين .