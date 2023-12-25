البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ57 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة

هبة بريس

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في عرض البحر، أمس الأحد، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب – غرب من ساحل مدينة الداخلة، قاربا يقل على متنه 57 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربع نساء في حالة تعب شديد.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب المعني كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية على متن الفرقاطة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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