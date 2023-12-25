البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ57 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة

2023-12-25 / 09:52
4
هبة بريس

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في عرض البحر، أمس الأحد، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب – غرب من ساحل مدينة الداخلة، قاربا يقل على متنه 57 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربع نساء في حالة تعب شديد.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب المعني كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية على متن الفرقاطة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أطر ومستخدمي “التكوين المهني” يستعدون للاحتجاج ويطالبون بزيادة 2000 درهما

أطر ومستخدمي “التكوين المهني” يستعدون للاحتجاج ويطالبون بزيادة 2000…

2023-12-25 / 10:30
Photo of هل ستنهي اللجنة الوزارية والنقابات “أزمة التعليم” في اجتماع اليوم؟

هل ستنهي اللجنة الوزارية والنقابات “أزمة التعليم” في اجتماع…

2023-12-25 / 09:15
Photo of طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-25 / 09:05
Photo of الناظور..الدرك الملكي يطيح بنصاب يستهدف الشباب الحالمين بالهجرة

الناظور..الدرك الملكي يطيح بنصاب يستهدف الشباب الحالمين بالهجرة

2023-12-24 / 23:20
Photo of غزة..ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424

غزة..ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424

2023-12-24 / 22:17
Photo of في زمن البرد القارس..آدميون يفترشون الأرض بشوارع سطات

في زمن البرد القارس..آدميون يفترشون الأرض بشوارع سطات

2023-12-24 / 21:58
Photo of الحوز…تواصل عمليات الدعم النفسي والصحي للتلاميذ ضحايا الزلزال

الحوز…تواصل عمليات الدعم النفسي والصحي للتلاميذ ضحايا الزلزال

2023-12-24 / 20:09
Photo of حجز حوالي 700 كلغ من الكوكايين على متن زورق سريع قبالة السواحل السنغالي

حجز حوالي 700 كلغ من الكوكايين على متن زورق…

2023-12-24 / 19:28
Photo of حملات أمنية بالفنيدق تطيح ب 300 مرشح للهجرة السرية

حملات أمنية بالفنيدق تطيح ب 300 مرشح للهجرة السرية

2023-12-24 / 18:36
Photo of توقيف أجنبي بمطار طنجة ينشط في الترويج الدولي للمخدرات

توقيف أجنبي بمطار طنجة ينشط في الترويج الدولي للمخدرات

2023-12-24 / 16:21

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق