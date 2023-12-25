عشية عيد الميلاد.. غزة يشهد الليلة الأكثر د.موية منذ بدء الحرب
هبة بريس - وكالات
أفاد مسؤولو صحة فلسطينيون، أن الضربات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 78 شخصا عشية عيد الميلاد في أحد أكثر الليالي دموية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وبدأت الضربات الإسرائيلية قبل منتصف الليل بساعات واستمرت حتى يوم عيد الميلاد اليوم الاثنين.
وقال سكان محليون ووسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل كثفت القصف الجوي والبري على البريج في وسط قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن ما لا يقل عن 78 فلسطينيا قتلوا في أحدث غارة جوية إسرائيلية والتي أصابت عدة منازل في مخيم المغازي للاجئين بوسط غزة.
وأضاف أن كثيرين منهم نساء وأطفال.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى في واقعة مخيم المغازي، مضيفا أنه ملتزم بتقليص الضرر الواقع على المدنيين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
نسأل الله تعالى أن ينصر إخوتنا الفلسطينين والمجاهدين..
اللهم احفظهم بحفظك التام. وأرينا عجائب قدرتك في الصهاينة…
كثيرين منهم نساء وأطفال يا رب العرش العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان في محنتهم ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارحمهم واغفر لهم يارب العالمين
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين