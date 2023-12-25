عشية عيد الميلاد.. غزة يشهد الليلة الأكثر د.موية منذ بدء الحرب

2023-12-25 / 09:39
7
هبة بريس - وكالات

أفاد مسؤولو صحة فلسطينيون، أن الضربات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 78 شخصا عشية عيد الميلاد في أحد أكثر الليالي دموية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وبدأت الضربات الإسرائيلية قبل منتصف الليل بساعات واستمرت حتى يوم عيد الميلاد اليوم الاثنين.

وقال سكان محليون ووسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل كثفت القصف الجوي والبري على البريج في وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن ما لا يقل عن 78 فلسطينيا قتلوا في أحدث غارة جوية إسرائيلية والتي أصابت عدة منازل في مخيم المغازي للاجئين بوسط غزة.

وأضاف أن كثيرين منهم نساء وأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى في واقعة مخيم المغازي، مضيفا أنه ملتزم بتقليص الضرر الواقع على المدنيين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of انتقادات لداعية “إسلامي” مقيم ببلجيكا بعد “لايف تيك توك” مع فتاة

انتقادات لداعية “إسلامي” مقيم ببلجيكا بعد “لايف تيك توك”…

2023-12-24 / 21:17
Photo of كنيسة تركية تعارض مباركة الأزواج المثلييين

كنيسة تركية تعارض مباركة الأزواج المثلييين

2023-12-24 / 17:33
Photo of الأمم المتحدة”: تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة

الأمم المتحدة”: تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في…

2023-12-24 / 16:45
Photo of الشرطة الفرنسية تفرج عن 4 متهمين في قضية التحضير لعمل إرهابي

الشرطة الفرنسية تفرج عن 4 متهمين في قضية التحضير…

2023-12-24 / 15:44
Photo of قادمة من الإمارات.. ركاب طائرة محتجزة يتقدمون بطلبات لجوء لدى فرنسا

قادمة من الإمارات.. ركاب طائرة محتجزة يتقدمون بطلبات لجوء…

2023-12-24 / 13:53
Photo of ماكرون يبدي “قلقه ” إزاء الوضع “المأساوي” للكاثوليك في غزة

ماكرون يبدي “قلقه ” إزاء الوضع “المأساوي” للكاثوليك في…

2023-12-24 / 13:35
Photo of حملة عالمية للاحتفال بعيد ميلاد الطفلة الشهيدة “روح الروح”-

حملة عالمية للاحتفال بعيد ميلاد الطفلة الشهيدة “روح الروح”-

2023-12-24 / 12:51
Photo of تونس.. انطلاق انتخابات المجالس المحلية

تونس.. انطلاق انتخابات المجالس المحلية

2023-12-24 / 12:28
Photo of ” الإحتلال “يعلن مقت–ل 8 جنود في غزة والإجمالي 154

” الإحتلال “يعلن مقت–ل 8 جنود في غزة والإجمالي…

2023-12-24 / 11:01
Photo of مق– تل شخص وإصابة آخر بإطلاق للنار في مركز تجاري بفلوريدا

مق– تل شخص وإصابة آخر بإطلاق للنار في مركز…

2023-12-24 / 10:47

‫7 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق