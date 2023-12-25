طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-25 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد خلال الصباح والليل فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع تكون جليد محليا.

ويرتقب تكون كتل من الضباب المحلي بالسهول الأطلسية الشمالية والسواحل الجنوبية والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين – 04 و 03 درجات بالأطلس والسفوح الشرقية والهضاب العليا الشرقية، و ما بين 10 و14 درجة بالسواحل وشمال الأقاليم الجنوبية، و ما بين 04 و09 درجات في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الانخفاض التدريجي.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل ومهدية، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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‫7 تعليقات

  3. قوله تعالى: « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ » ..

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