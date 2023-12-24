تتويج الفيلم المغربي “ميثاق” بجائزة أحسن إخراج في مهرجان “سينمكنة” بتونس

القسم الفني: هبة بريس

توج الفيلم المغربي “ميثاق” لمخرجه الحسين حنين، الليلة الماضية (السبت 23 دجنبر 2023)، بجائزة أحسن إخراج، وذلك في ختام فعاليات النسخة الرابعة لأيام “سينمكنة” الدولية للأفلام الشعرية، والتي احتضنتها مدينة المكنين التونسية منذ الأربعاء الماضي.

وقررت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، منح هذه الجائزة لفيلم “ميثاق”، لتوفره على عدد من المقومات الفيلمية القوية، وملامسته لموضوع اجتماعي مركب، برؤية إخراجية مؤثرة وجذابة، لا تخلو من إبداع شاعري، على مستوى التصوير، والفضاء، واللغة السينمائية، تجعل المتفرج يتفاعل مع مختلف مشاهد الفيلم.

وكانت لجنة اختيار أفلام المسابقة الرسمية، في هذه التظاهرة السينمائية، التي تنظمها جمعية سينمكنة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، قد انتقت ” ميثاق” لما يكتنزه من مكيانيزمات سينمائية، ذات بعد شاعري قوي.

يشار إلى ان “ميثاق”، هو فيلم ناطق باللغة الامازيغية، حصد منذ إنتاجه، على العديد من الجوائز الوطنية والدولية.

ويحكي فيلم الحسين حنين، قصة زوجين يعيشان في إحدى القرى بقبيلة آيت سغروشن بإقليم تازة، لكن الظروف، تفرق بينهما حد الطلاق، بسبب زوج متزمت.

ويطرح الفيلم عدة إشكاليات، منها اللغة والهوية والعادات والطقوس، والعلاقات الإنسانية والوجدانية، في قالب سينمائي شاعري.

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