ملاكم أمريكي يفاجئ الحضور بإعلان إسلامه خلال مؤتمر صحفي بالرياض

2023-12-24 / 23:31
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وكالات

أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه أثناء وجوده في السعودية، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة نزال “اليوم الحاسم” الذي تستضيفه الرياض يوم السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة التواصل “إكس”، يعلن فيه ميلر إسلامه وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل “اليوم الحاسم”.

وقال الملاكم الأمريكي في الفيديو: “أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي، لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع.. أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم، وأود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى.. أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة تم منحها لنا”.

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