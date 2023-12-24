الناظور..الدرك الملكي يطيح بنصاب يستهدف الشباب الحالمين بالهجرة

وجدة : هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسلوان يوم الخميس 21 دجنبر الجاري من وضع حد لنصاب قام بعدة عمليات نصب طالت شباب حالمين بالهجرة سرا نحو الجارة الشمالية اسبانيا.

وحسب مصدر مطلع، فبعد تلقي المركز الدركي لعدة شكايات من مواطنين مفادها تعرضهم للنصب من طرف عصابة إجرامية أوهمتهم بالهجرة سرا نحو أوروبا، واستدراجهم و سلبهم مبالغ مالية مهمة.

فتحت المصالح المختصة تحقيقا أفضى لتحديد هوية أحد المشتبه فيهم حيث تم نصب كمين له، الأمر الذي أسفر عن إيقافه بجماعة دار الكبداني و حجز سيارة كان يستعملها في تنقلاته.

هذا قد تم نقل الموقوف نحو المركز الدركي بسلوان حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة في إنتظار تقديمه أمامها فور إنتهاء التحقيقات و الكشف عن باقي شركائه.

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