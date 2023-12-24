غزة..ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة “العدوان” الإسرائيلي على القطاع إلى “20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا” منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة إن 166 فلسطينيا استشهدوا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أصيب 384 آخرون.

وأضافت الوزارة، في بيان الأحد، أنه تم تسجيل “166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وكانت الحصيلة السابقة، التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة السبت، “20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا”.

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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