في زمن البرد القارس..آدميون يفترشون الأرض بشوارع سطات

2023-12-24 / 21:58
0
محمد منفلوطي: هبة بريس

صورة مؤلمة لآدمي وهو يفترش الأرض في العراء في زمن القر والبرد القارس بشارع الحسن الثاني بمدينة سطات بمحاداة وكالة بنكية لمصرف المغرب أمام مرأى ومسمع الجميع، في صورة تدمي القلب لهذا المواطن الفقير وهو يتألم ويتقلب داخل فراشه المهترئ الذي لم تنفع معه أفرشة الكارطون..

صورة مقلقة تدمي القلب التقطتها كاميرا هذه الليلة، لمواطن وهو يئن تحت وطأة التهميش والقهر والبرد القارس، في مشهد يُعري الواقع ويُسائل الوزارة الوصية على القطاع ومعها كافة المتدخلين عن استراتيجيتهم المحتملة للقيام بحملات لــــ”انتشال” مثل هاته الحالات الانسانية من ضحايا الشوارع، بهدف ايوائها وتبسيط المساطر الادارية لذلك بدل تعقيدها.

هي حالة ليست الفريدة من نوعها، بل هي غيض من فيض لحالات أخرى، منها من اتخذ من قبالة المساجد مأوى له، ومنها من انزوى تحت سقيفة أو مدخل عمارة أو مرفق عمومي لوضع جسده النحيف بلا فراش ولا غطاء سواء بقايا كارطون أو ما جادت به أيادي بعض المحسنين، هي مشاهد لآدميين بسطاء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في عز موجة البرد التي تضرب المدينة هذه الأيام، مما يتطلب اطلاق حملات منسقة متواصلة للايواء، والعمل على وقف نزيف تدفق عدد المتشردين والمتسولين والعجزة المتخلى عنهم نحو الشوارع والأزقة..فمتى سيصحو الضمير؟

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of غزة..ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424

غزة..ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و424

2023-12-24 / 22:17
Photo of الحوز…تواصل عمليات الدعم النفسي والصحي للتلاميذ ضحايا الزلزال

الحوز…تواصل عمليات الدعم النفسي والصحي للتلاميذ ضحايا الزلزال

2023-12-24 / 20:09
Photo of حجز حوالي 700 كلغ من الكوكايين على متن زورق سريع قبالة السواحل السنغالي

حجز حوالي 700 كلغ من الكوكايين على متن زورق…

2023-12-24 / 19:28
Photo of حملات أمنية بالفنيدق تطيح ب 300 مرشح للهجرة السرية

حملات أمنية بالفنيدق تطيح ب 300 مرشح للهجرة السرية

2023-12-24 / 18:36
Photo of توقيف أجنبي بمطار طنجة ينشط في الترويج الدولي للمخدرات

توقيف أجنبي بمطار طنجة ينشط في الترويج الدولي للمخدرات

2023-12-24 / 16:21
Photo of مسيرة حاشدة بالرباط للمطالبة بوقف الإبادة في غزة

مسيرة حاشدة بالرباط للمطالبة بوقف الإبادة في غزة

2023-12-24 / 14:21
Photo of متغير كورونا JN1.. ما معدل انتقال العدوى والأشخاص الأكثر عرضة

متغير كورونا JN1.. ما معدل انتقال العدوى والأشخاص الأكثر…

2023-12-24 / 12:12
Photo of تبسيط المساطر الإدارية.. مزور مطلوبة في البرلمان

تبسيط المساطر الإدارية.. مزور مطلوبة في البرلمان

2023-12-24 / 11:55
Photo of طقس الأحد ..برودة في كل ربوع المملكة

طقس الأحد ..برودة في كل ربوع المملكة

2023-12-24 / 09:13
Photo of عمال “شركة الكتبية” يحتجون أمام مقر الشركة بالمحمدية

عمال “شركة الكتبية” يحتجون أمام مقر الشركة بالمحمدية

2023-12-23 / 23:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق