في زمن البرد القارس..آدميون يفترشون الأرض بشوارع سطات

محمد منفلوطي: هبة بريس

صورة مؤلمة لآدمي وهو يفترش الأرض في العراء في زمن القر والبرد القارس بشارع الحسن الثاني بمدينة سطات بمحاداة وكالة بنكية لمصرف المغرب أمام مرأى ومسمع الجميع، في صورة تدمي القلب لهذا المواطن الفقير وهو يتألم ويتقلب داخل فراشه المهترئ الذي لم تنفع معه أفرشة الكارطون..

صورة مقلقة تدمي القلب التقطتها كاميرا هذه الليلة، لمواطن وهو يئن تحت وطأة التهميش والقهر والبرد القارس، في مشهد يُعري الواقع ويُسائل الوزارة الوصية على القطاع ومعها كافة المتدخلين عن استراتيجيتهم المحتملة للقيام بحملات لــــ”انتشال” مثل هاته الحالات الانسانية من ضحايا الشوارع، بهدف ايوائها وتبسيط المساطر الادارية لذلك بدل تعقيدها.

هي حالة ليست الفريدة من نوعها، بل هي غيض من فيض لحالات أخرى، منها من اتخذ من قبالة المساجد مأوى له، ومنها من انزوى تحت سقيفة أو مدخل عمارة أو مرفق عمومي لوضع جسده النحيف بلا فراش ولا غطاء سواء بقايا كارطون أو ما جادت به أيادي بعض المحسنين، هي مشاهد لآدميين بسطاء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في عز موجة البرد التي تضرب المدينة هذه الأيام، مما يتطلب اطلاق حملات منسقة متواصلة للايواء، والعمل على وقف نزيف تدفق عدد المتشردين والمتسولين والعجزة المتخلى عنهم نحو الشوارع والأزقة..فمتى سيصحو الضمير؟

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