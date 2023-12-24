انتقادات لداعية “إسلامي” مقيم ببلجيكا بعد “لايف تيك توك” مع فتاة

هبة بريس: متابعة

انتقد عدد من رواد “تيك توك” الداعية “الاسلامي” المهدي بوزيد المعروف ب “اسلاماغ” بسبب اطلالته على التطبيق في بث مباشر ليلي مع عدد من الأشخاص من بينهم فتاة .

واعتبر متتبعون للشيخ التونسي الأصل أن هذه الإطلالة لاتليق بداعية “اسلامي” نظرا لطريقة حديثه مع الفتاة رفقة شخصين آخرين على تطبيق “التيك توك “، سيما أن الداعية الاسلامي لطالما انتقد في مقاطع مصورة له المحتوى المقدم عبر هذا التطبيق خصوصا تقنية “اللايف”.

ويثير صناع المحتوى في منصة تيك توك الجدل، في الآونة الأخيرة، جراء التحديات الصادمة التي يطلقونها ضمن البث المباشر، مقابل الحصول على الأرباح من المتتبعين والداعمين كما أن العديد من المحتويات عبر هذا التطبيق تعتبر خادشة للحياء .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp