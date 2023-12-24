انتقادات لداعية “إسلامي” مقيم ببلجيكا بعد “لايف تيك توك” مع فتاة

2023-12-24 / 21:17
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هبة بريس: متابعة

انتقد عدد من رواد “تيك توك” الداعية “الاسلامي” المهدي بوزيد المعروف ب “اسلاماغ” بسبب اطلالته على التطبيق في بث مباشر ليلي مع عدد من الأشخاص من بينهم فتاة .

واعتبر متتبعون للشيخ التونسي الأصل أن هذه الإطلالة لاتليق بداعية “اسلامي” نظرا لطريقة حديثه مع الفتاة رفقة شخصين آخرين على تطبيق “التيك توك “، سيما أن الداعية الاسلامي لطالما انتقد في مقاطع مصورة له المحتوى المقدم عبر هذا التطبيق خصوصا تقنية “اللايف”.

ويثير صناع المحتوى في منصة تيك توك الجدل، في الآونة الأخيرة، جراء التحديات الصادمة التي يطلقونها ضمن البث المباشر، مقابل الحصول على الأرباح من المتتبعين والداعمين كما أن العديد من المحتويات عبر هذا التطبيق تعتبر خادشة للحياء .

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‫2 تعليقات

  1. لم يعد هناك معنى لاسم داعية إسلامي إلا مارحم ربك…غلبت الماديات والشهوات والنزعات ويستحيل ان تثق او تصدق احدا يدعي الدين…ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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  2. المال جرد البعض من الأخلاق والكرامة والوقار حتى أصبحنا لا نميز مصدر المال حرام أم حلال

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