مهرجان الفدان للمسرح يعلن عن برنامج دورته 11

2023-12-24 / 21:07
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القسم الفني: هبة بريس

تحتضن مدينة تطوان فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الفدان للمسرح أيام 25 و 26 و 27 دجنبر 2023 .

المهرجان تنظمه جمعية محترف الفدان للمسرح و التنشيط الثقافي بدعم من وزارة الشباب و الثقافة و التواصل قطاع الثقافة تحت شعار”يالاه بينا للمسرح” .

و تبصم الدورة الحالية للمهرجان على جدية التظاهرة التي تواصل دوراتها ببرمجة غنية و متنوعة توازي بين العروض المسرحية و اللقاءات الثقافية طيلة أيام التظاهرة.

فضمن فرجاته المسرحية يقدم المهرجان عرض مسرحية لافيراي لفرقة أرض الشاون للثقافات من إخراج ياسين أحجام، وعرضا آخر لمسرحية حنين لفرقة المسرحيين المتحدين من إخراج خالد ازويشي، ثم مسرحية الخلا و القفار لفرقة محترف الفدان من إخراج عادل أبا تراب .

و احتفاء بعطاءات رجال و نساء المسرح المغربي و تعزيزا لثقافة الإعتراف و تتويجا لمسارهما المتيز سيتم خلال هذه الدورة تكريم كل من الفنانة المسرحية هاجر كريكع المتألقة في العديد من الأعمال المسرحية و الدرامية، و الكاتب المسرحي أحمد السبياع الذي أغنى الساحة المسرحية بأعمال متميزة.

و في إطار الأنشطة الموازية للعروض ووفاء لنهجها في تكوين شباب المدينة و المولعين بالمسرح سيتم طيلة أيام المهرجان تنظيم ورشات تكوينية في موضوع”الممثل و الفضاء” من تأطير الأستاذ مولاي الحسن الإدريسي إضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الكاتب المسرحي عبد اللطيف فردوس حول الذكاء الإصطناعي و الكتابة المسرحية.

كما سيتم خلال هذه التظاهرة تقديم لجنة القراءة و التقييم لجائزة رضوان احدادو للنص المسرحي في دورتها الثالثة و التي أعلن عنها في وقت سابق و تهدف إلى التشجيع على الكتابة المسرحية.

ويعود مهرجان الفدان للمسرح بتطوان في دورته الحادية عشرة مجدِدا انخراط منظميه في دينامية مستمرة للتمكين للممارسة الثقافية كإحدى ركائز التنمية المحلية و الوطنية.

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