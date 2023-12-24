بركان .. تصريح مدرب الرجاء الرياضي بعد نتيجة التعادل مع النهضة

مقالات ذات صلة
بركان .. صحافي يصف خطة زينباور بـ”الفاشلة” والمدرب الرجاوي…
2023-12-25 / 00:30
ملثمون مدججون بالسيوف يهاجمون محل بالمجازر القديمة بالحي المحمدي…
2023-12-24 / 23:28
قصة جد مؤلمة للشابة سارة..”اختطفت من المستشفى و تحولت…
2023-12-24 / 21:41
بركان .. تصريح مدرب النهضة بعد التعادل امام الرجاء…
2023-12-24 / 20:47
بركان .. لاعبي الرجاء يرفعون لافتة ترحما على والد…
2023-12-24 / 19:09
جمعية الدار الكبيرة للأعمال الاجتماعية بصفرو تنظم حفل ختان…
2023-12-24 / 17:55
يوم تكويني حول “الديموقراطية التشاركية وآليات الترافع أمام الجماعات…
2023-12-24 / 17:53
الطرامواي يده-س مواطن بالحي المحمدي بعدما حاول إنقاذ ابنه…
2023-12-24 / 17:47
انتحاب التجمعي محمد السلاسي رئيسا لمجموعة جماعات التعاون باقليم…
2023-12-24 / 17:04
رواق “Living 4 Art” يستضيف عرض مشترك لأبرز الفنانين…
2023-12-24 / 11:33
3 تعليقات
خدم يا التاعس من اجل الناعس ،هذا هو الشعار الذي يمكن أن نطلقه على نتيجة الرجاء ضد نهضة بركان حيث ان الوداد وبعد غياب طويل عن البطولة ستنتهز الفرصة الإنقضاض على الرتبة الأولى لكونها مازال امامها مبارتين سهلتين .وبهذا تكون الرجاء دائما كعادتها تسجل هدفا وتعود إلى مكتفية بهذه الإصابة رغم انها تعلم ان الخصم قوي ولن يضيع الفرصة اذا جاءت له مع توفرها على لاعبين ممتازين يجيدون الهجمات المرتدة السريعة و المنظمة واتقانهم الكرات العالية في معترك حارس المرمى نظرا لما يتميزون به من قامات طويلة تساعدهم الى الارتقاء جيدا والوصول إلى التسجيل في اي وقت وهذا ما خان الرجاء وجعله يتثاقل في هجوماته ومحاولة الاحتفاظ بالكرة لزمن طويل بحثا عن صفارة النهاية
زينباور لا يستحق تدريب الرجاء يميل إلى الدفاع كثيرا خاصة لما يسجل والفريق البطل لا يركن إلى الدفاع كلما سجل على الرجاء تغيير المدرب قبل فوات الأوان
زينباور مدرب فاشل على الرجاء تغييره قبل فوات الأوان