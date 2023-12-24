بركان .. تصريح مدرب الرجاء الرياضي بعد نتيجة التعادل مع النهضة

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تعليق واحد
خدم يا التاعس من اجل الناعس ،هذا هو الشعار الذي يمكن أن نطلقه على نتيجة الرجاء ضد نهضة بركان حيث ان الوداد وبعد غياب طويل عن البطولة ستنتهز الفرصة الإنقضاض على الرتبة الأولى لكونها مازال امامها مبارتين سهلتين .وبهذا تكون الرجاء دائما كعادتها تسجل هدفا وتعود إلى مكتفية بهذه الإصابة رغم انها تعلم ان الخصم قوي ولن يضيع الفرصة اذا جاءت له مع توفرها على لاعبين ممتازين يجيدون الهجمات المرتدة السريعة و المنظمة واتقانهم الكرات العالية في معترك حارس المرمى نظرا لما يتميزون به من قامات طويلة تساعدهم الى الارتقاء جيدا والوصول إلى التسجيل في اي وقت وهذا ما خان الرجاء وجعله يتثاقل في هجوماته ومحاولة الاحتفاظ بالكرة لزمن طويل بحثا عن صفارة النهاية