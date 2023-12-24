تنقيط جيد لزياش أمام فنربخشة في “ديربي إسطنبول”

تنقيط جيد لزياش أمام فنربخشة في “ديربي إسطنبول”

2023-12-24 / 19:09
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حصل الدولي المغربي حكيم زياش على تنقيط جيد خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه غلطة سراي أمام مضيفه فنربخشة، في “ديربي إسطنبول”، الذي جمعت الطرفين اليوم الأحد، لحساب الجولة 18 من الدوري التركي.

ولعب زياش أساسيا من جانب غلطة سراي وخاض 86 دقيقة، حيث حصل على تنقيط 7 على 10 حسب منصة “سوفا سكور”.

وخاض زياش 86 دقيقة في الديربي لمس خلالها الكرة 48 مرة وبلغت دقة تمريراته 86 في المائة، وقد تفوق في 5 نزالات ثنائية من أصل 15، وتفوق في نزال هوائي وحيد شارك فيه.

وقام زياش بتمريرة واحدة ناجحة نحو العمق، وقام بتسديدة واحدة تصدى لها حارس فنربخشة، بينما قام بـ 3 محاولات مراوغة ولم ينجح فيهما.

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