رئيس حكومة جزر الكناري يستقبل القنصلة المغربية فتيحة كموري

2023-12-24 / 20:36
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الرباط: هبة بريس

إستقبل رئيس حكومة جزر الكناري القنصلة المغربية فتيحة كموري، و تمحور هذا اللقاء حول دراسة أفق تطوير الخط البحري الرابط بين طرفاية و فويرتيبينتورا، والذي من شأنه تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين بإنعكاس مباشر على جهة العيون الساقية الحمراء والجهات الجنوبية الأخرى، حيث سيتم من خلال ذلك ترتيب زيارة خاصة لرئيس حكومة جزر الكناري.

 وعقد رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، مباحثات مع القنصلة المغربية في لاس بالماس، فتيحة كموري، وتمت مناقشة العلاقات بين المغرب وإسبانيا وبين جزر الكناري والمغرب، بالإضافة لمناقشة الخط البحري الذي يتم التحضير لإطلاقه بين طرفاية وفوينتيبنتورا، علاوة على مناقشة جدول أعمال الزيارة التي ينوي القيام بها بافي فرناندو للمغرب بداية العام الجاي.

وعلق رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو، بعد اجتماع العمل مع القنصلة المغربية في لاس بالماس، فتيحة كموري، على الخط البحري، بحيث أشاد به وأكد أنه ب سيساهم في تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبين جزر الكناري والمغرب ومع دول أخرى في المنطقة.

وأثنى فرناندو كلافيخو في تصريحات صحافية، على النتائج الجيدة اللي حققها هاد الربط البحري بين فويرتيبنتورا وطرفاية بين عامي 2007 و2008، مشددا على أن حكومة جزر الكناري “ستبذل كل ما في وسعها لبدء التشغيل في أقرب وقت ممكن”.

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‫6 تعليقات

  5. اعزز هذه العلاقة بين المغرب وجزر الكناري التي ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات

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