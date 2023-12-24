البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم قمة نهضة بركان ضد الرجاء الرياضي

تعادل نهضة بركان أمام ضيفه الرجاء الرياضي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بالملعب البلدي لبركان، ضمن الجولة 12 من البطولة الإحترافية.

وسجل نوفل الزرهوني هدف التقدم للرجاء الرياضي في الدقيقة 17 من الجولة الأولى.

وتحصل محمد المرابط، لاعب نهضة بركان على بطاقة صفراء ثانية غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 76.

وأدرك يوسف الفحلي التعادل لنهضة بركان في الدقيقة 87.

هذا التعادل يضع نهضة بركان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الرجاء الرياضي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

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