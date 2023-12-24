الحوز…تواصل عمليات الدعم النفسي والصحي للتلاميذ ضحايا الزلزال

محمد منفلوطي: هبة بريس

في إطار مواصلة الدعم النفسي والطبي لتلامذة المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، أشرف محمد زروقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مواصلة برنامج المواكبة الصحية لهؤلاء المتعلمين والمتعلمات الذين تم تحويلهم من المؤسسات التعليمية المتضررة من آثار الهزة الأرضية إلى مؤسسات تعليمية داخل الإقليم في محطته الثانية.

وقد استهدف البرنامج الطبي في المرحلة الثانية 850 من تلامذة ثانوية الأطلس الكبير الإعدادية وثانوية أسني التأهيلية الذين تم تحويلهم الى المؤسسات التعليمية وفضاءات الاستقبال الداخلية بمنطقة الشويطر التابعة لجماعة سيدي عبد الله غياث ،في إطار الاستفادة من منحة كاملة .

ويستهدف البرنامج الطبي المسطر بتنسيق بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز وجمعية الممرض الالكترونية استفادة 1000 تلميذة وتلميذا من تلامذة المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز في شطره الأول، وقد تم اعطاء انطلاقه يوم الأحد لفائدة تلامذة المؤسسات التعليمية بجماعة أسني الذين تم تحويلهم إلى جماعة تاحناوت.

وينطلق البرنامج الصحي بجلسات تواصلية مع التلميذات والتلاميذ يؤطرها الأطر الطبية لجمعية الممرض الالكترونية، تليها فحوصات طبية للتلميذات والتلاميذ بمرافق تم اعدادها بالمؤسسات التعليمية المستقبلة .

وقد شارك في البرنامج الطبي حوالي40 إطار طبيا، تولوا تنزيل عملياته التي شملت الفحوصات الخاصة بداء السكري، والضغط الدموي، والوزن والسمنة، والكشف عن حالات تسوس الأسنان ، وكشوفات درجة البصر والسمع ، والفحص بالصدى، والعلاجات التمريضية، والفحوصات الطبية العامة ، وحصص التوعية الصحية، إلى جانب الكشف عن الحالات النفسية المترتبة عن آثار الزلزال وتداعياته، مع تقديم الدعم النفسي للتلميذات والتلاميذ، إلى جانب التأطير الصحي للأطر التربوية والإدارية حول البرنامج الغذائي والمواكبة الصحية، واستفاد التلميذات والتلاميذ عقب الفحص الطبي من الأدوية اللازمة والنظارات الطبية والتوجيه الصحي.

وقد تم تنظيم البرنامج الطبي في مختلف محطاته بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب السلطة المحلية والأطقم الطبية، وبحضور الأطر الإدارية للمؤسسات التعليمية المعنية وأطر دار الطالب والطالبة بجماعة آسني، وبعض أعضاء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وبعض ممثلي جمعيات النقل المدرسي للجماعات المعنية.

وفي هذا السياق، نوه المدير الإقليمي بالدور الفعال والايجابي لكل من السلطة الإقليمية والسلطات المحلية و الأطر الطبية على هذه المبادرة، وكذا للدور الريادي للأطر الإدارية والتربوية لثانوية بئر انزران التأهيلية وثانوية الرازي الإعدادية بجماعة تاحناوت وثانوية الأطلس الكبير الإعدادية وثانوية أسني التأهيلية بجماعة أسني والمؤسسات التعليمية بالشويطر بجماعة سيدي عبد الله غياث وشركاء المؤسسات التعليمية المعنية مساهماتهم القيمة في البرنامج الطبي المنظم.

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