ميساء مغربي:”أغفر الخيانة الجسدية و مستعدة للزواج على ضرة”

القسم الفني: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية ميساء مغربي جدلا واسعا بتصريحها الأخير حول الخيانة و قبولها الزواج من شخص متزوج.

وقالت ميساء مغربي خلال لقائها في برنامج “عندي سؤال” الذي يعرض عبر قناة المشهد “الخيانة أغفرها لأنها نسبية، الخيانة الجسدية لا تعنيني، لأني أعرف إن جوزي في لحظة ما أخطأ وعمل علاقة لمدة ليلة واحدة مع حد، بسامح فيها مش بمحي تاريخي معاه وذكرياتي عشان علاقة ليلة واحدة، لكن لو في علاقة مع بنت تانية مستمرة دي أعتبرها خيانة وهنا بشوف إن في حاجة ناقصاني بيدور عليها برة”.

وأضافت ميساء مغربي :”لو الله يعرف إن الراجل بيكفيه ست واحدة مكنش شرع الجواز بأكتر من واحدة، أنا موافقة أكون ضرة علشان يكون عندي حرية في وقتي، مش عايزة واحد يعورلي راسي”.

و في سياق منفصل، شاركت مؤخرا ميساء مغربي في مسلسل “آدم وحواء”، إلى جانب سعاد علي وهدى الخطيب وإبراهيم الزدجالي وهو من إخراج حسين الحليبي.

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