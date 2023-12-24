حجز حوالي 700 كلغ من الكوكايين على متن زورق سريع قبالة السواحل السنغالي

2023-12-24 / 19:28
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و،م،ع

استطاعت البحرية السنغالية من حجز 690 كلغ من الكوكايين على متن زورق سريع، كانت موجهة إلى أوروبا، وألقت القبض على خمسة أجانب كانوا على متنه، بحسب ما أعلن الجيش السنغالي في بيان.

وحسب البيان الصادر عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة للجيش، فإن دورية اعترضت الزورق، أول أمس الجمعة، على بعد 220 كلم قبالة السواحل السنغالية، موضحا أن الدورية وجهت تحذيرات شفهية وأطلقت أعيرة تحذيرية لإجبار القارب على التوقف، والذي كان قد ألقى بحمولته في المياه قبل عملية التدخل.

وأشار الجيش إلى أنه تم تسليم القارب والمخدرات وأفراد الطاقم الخمسة، وجميعهم من الجنسية الإسبانية، للمصالح المختصة، مبرزا أن هذه العملية تندرج في إطار جهود مكافحة كافة الأنشطة غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة السنغالية والمياه الإقليمية.

وكان الجيش السنغالي قد أعلن، يومي 28 نونبر الماضي، و16 دجنبر الجاري، عن مصادرة حوالي ثلاثة أطنان من مخدر الكوكايين في كل عملية على حدة.

وأضحت منطقة غرب ووسط إفريقيا، التي لطالما اعتبرت ممرا لعبور المخدرات المنتجة في أمريكا اللاتينية، تشهد ارتفاعا في استهلاك هذلمواد، وفقا للتقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في العام 2022.

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