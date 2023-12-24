حاول إنقاذ ابنه..ترامواي يد.هس مواطن مغربي بالبيضاء
الدار البيضاء: هبة بريس
في حادثة وصفت بالمؤلمة، دهس ترامواي عصر يومه الأحد مواطن مغربي كان بصدد عبور سكة “ترامواي” رفقة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب معطيات أولية، توصلت بها “هبة بريس”، من شهود عاينوا الحادث فإن المعني بالأمر كان يتواجد بمحطة دار لامان بعين السبع، رفقة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي فر مسرعا نحو سكة الترامواي قبل أن يحاول والده إنقاذه ويتم دهسه من طرف “ترامواي”.
وحسب المصادر نفسها، فقد تزامن وقوع الحادث مع مرور سيارة الإسعاف من نفس المكان، الأمر الذي عجل بإخراج المعني بالأمر من تحت عربة “ترامواي” و نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالبيضاء.
وفور إخطارها، حلت المصالح الأمنية و السلطة المحلية إلى عين المكان، لمباشرة تحرياتها في الواقعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
هكذا تكون الأبوة . اللهم ارحمه واغفر له..
نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
يعجز الكلام عن الكلام اللهم ارحمه
Awdi se3iba w bezaf wellah llah ysabr 3a2ilto