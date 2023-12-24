مانشستر يونايتد يعلن بيع 25% من أسهمه

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا، اليوم الأحد، توصله لاتفاق مع السير جيم راتكليف، يقضي بشراء رجل الأعمال البريطاني، 25% من أسهم النادي الإنجليزي.

وكان الشيخ القطري حمد بن جاسم، قريبًا من شراء مانشستر يونايتد بالكامل، قبل تراجع ملاكه (عائلة جليزر) عن بيع كامل الأسهم، ليقرر الأول الانسحاب من الصفقة.

وكانت عائلة جليزر قد عرضت مانشستر يونايتد للبيع في شهر نونبر الماضي، لكن الصفقة لم تتم حتى الآن، لعدم تلقي العرض المطلوب بقيمة 10 مليار جنيه إسترليني.

ووفقا لبيان أصدره مانشستر يونايتد عبر موقعه، فإن السير جيم راتكليف، رئيس شركة “إنيوس” (رابع أكبر شركة كيماوية في العالم) تمكن من الاستحواذ على 25% من أسهم نادي النادي، وذلك بعدما كان يريد الحصول على 70% من قبل.

وسيكون راتكليف المسؤول عن إدارة ملف كرة القدم في النادي، الذي يعاني منه مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة.

وسيشمل ذلك، جميع الجوانب في كرة القدم، من خلال الأكاديميات وفرق الرجال والسيدات، إلى جانب مقعدين في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات، سواء النادي أو شركة مانشستر يونايتد.

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