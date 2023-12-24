وزارة الثقافة تتبرأ من منح شهادة تقديرية لصانعة محتوى على “تيك توك

2023-12-24 / 18:08
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القسم الفني: هبة بريس

نفى مصدر من وزارة الشباب والثقافة والتواصل علاقته بالحفل الذي أقيم بمدينة الدار البيضاء والذي تم من خلاله تقديم جوائز لمؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي و كذا أصحاب صفحات خاصة بالفضائح.

وأعرب المصدر نفسه عن تفاجئ وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بنشر صورة شهادة ممنوحة لناشطة من مواقع التواصل الاجتماعي كونها من وزارة الثقافة.

وقال المصدر عينه إن هذه الأخيرة لم تمنح أي شهادة لأي شخص كان، ولم تنظم أي حدث ثقافي تم تكريم خلاله ناشطة من موقع “تيك توك”،معربا عن أسفه من نشر مثل هذه الصور والشواهد غير صادرة عن الوزارة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تدعم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية على الصعيد الوطني، ولكن لا تسمح باستغلال شعارها الرسمي وهويتها البصرية لتوزيع شواهد أو استغلال اسمها للترويج لحدث معين.

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