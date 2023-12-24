أليكانطي: مغربي يضرم النار في جسده داخل مقر البلدية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن مهاجرا مغربيا في عقده الثالث أقدم على حرق جسده في مدخل بلدية “بينيخوزار” التابعة لمدينة “أليكانتي” يوم الجمعة الماضي.

وحسب ذات المصادر فإن الضحية قام بهذا الفعل إحتجاجا على عدم إستفاذته من المساعدة الإجتماعية التي توفرها البلديات في إسبانيا للأشخاص في وضعية هشة.

وأوردت ذات المصادر الإعلامية أن المهاجر المغربي تقطعت به السبل بعد مدة لم يتقاضى فيها راتب المساعدة الإجتماعية حيث تردد عدة مرات إلى المصلحة دون أن يتم الحسم في طلبه.

وفي غياب رواية مقابلة للمهاجر المغربي الذي ما يزال في المستشفى بسبب الحروق التي يعاني منها على مستوى الوجه، تبقى الرواية الوحيدة المعتمد عليها في الواقعة هي وسائل الإعلام التي نقلت بدورها المعلومات عن البلدية المعنية والمصالح الطبية التي قامت بنقل الضحية إلى المستشفى

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