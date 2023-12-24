الأمم المتحدة”: تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة
هبة بريس _ وكالات
كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأحد، أن اثنتان من الأمهات تُقتلان كل ساعة في قطاع غزة.
كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأحد، أن اثنتان من الأمهات تُقتلان كل ساعة في قطاع غزة.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الهيئة على حسابها عبر منصة “إكس”.
ووفقًا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة “تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة”.
وأكدت الهيئة الأممية أن “أطفال غزة يفقدون حبل الأمان الوحيد، ألا وهو والديهم”.
واختتمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقول: “يجب أن يتوقف هذا”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم إنا هذا لمنكر..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارحمهم واغفر لهم
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
نطلب السلام و الرحمة والمغفرة والعتق يا رب العالمين
نتمنى الهدن من الله تعالى
اللهم انصر المسلمين والمسلمين وارفع راية الحق والنصر..
الأمم المتحدة منظمة مشلولة أمام الصهيونية العالمية بمباركة أمريكا وبريطانيا وأروبا.