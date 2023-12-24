الأمم المتحدة”: تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة

هبة بريس _ وكالات

كشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الأحد، أن اثنتان من الأمهات تُقتلان كل ساعة في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الهيئة على حسابها عبر منصة “إكس”.

ووفقًا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة “تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة في غزة”.

وأكدت الهيئة الأممية أن “أطفال غزة يفقدون حبل الأمان الوحيد، ألا وهو والديهم”.

واختتمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقول: “يجب أن يتوقف هذا”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

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