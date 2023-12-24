توقيف أجنبي بمطار طنجة ينشط في الترويج الدولي للمخدرات

هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، اليوم الأحد 24 دجنبر، من توقيف مواطن أجنبي يبلغ من العمر27 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف الأجنبي المشتبه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول التركي، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول ”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية للترويج الكوكايين والهروين والحشيش والمؤثرات العقلية بين ألمانيا والأراضي المنخفضة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الألمانية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه فيه، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطارالجهود الاي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطني.

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