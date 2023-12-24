توقيف أجنبي بمطار طنجة ينشط في الترويج الدولي للمخدرات

2023-12-24 / 16:21
0
هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، اليوم الأحد 24 دجنبر، من توقيف مواطن أجنبي يبلغ من العمر27 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف الأجنبي المشتبه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول التركي، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول ”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية للترويج الكوكايين والهروين والحشيش والمؤثرات العقلية بين ألمانيا والأراضي المنخفضة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الألمانية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه فيه، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطارالجهود الاي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطني.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مسيرة حاشدة بالرباط للمطالبة بوقف الإبادة في غزة

مسيرة حاشدة بالرباط للمطالبة بوقف الإبادة في غزة

2023-12-24 / 14:21
Photo of متغير كورونا JN1.. ما معدل انتقال العدوى والأشخاص الأكثر عرضة

متغير كورونا JN1.. ما معدل انتقال العدوى والأشخاص الأكثر…

2023-12-24 / 12:12
Photo of تبسيط المساطر الإدارية.. مزور مطلوبة في البرلمان

تبسيط المساطر الإدارية.. مزور مطلوبة في البرلمان

2023-12-24 / 11:55
Photo of طقس الأحد ..برودة في كل ربوع المملكة

طقس الأحد ..برودة في كل ربوع المملكة

2023-12-24 / 09:13
Photo of عمال “شركة الكتبية” يحتجون أمام مقر الشركة بالمحمدية

عمال “شركة الكتبية” يحتجون أمام مقر الشركة بالمحمدية

2023-12-23 / 23:14
Photo of شبهة هتك عرض قاصرات تقود “فقيها” الى مخفر الدرك ضواحي وزان

شبهة هتك عرض قاصرات تقود “فقيها” الى مخفر الدرك…

2023-12-23 / 20:37
Photo of القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بعرض بوجدور

القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب…

2023-12-23 / 20:07
Photo of طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

2023-12-23 / 19:13
Photo of نائب بالبرلمان الأوروبي يدين هجمات البوليساريو على السمارة ويصفها بالارهابية

نائب بالبرلمان الأوروبي يدين هجمات البوليساريو على السمارة ويصفها…

2023-12-23 / 18:13
Photo of “البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية

“البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية

2023-12-23 / 16:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق