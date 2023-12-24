الشرطة الفرنسية تفرج عن 4 متهمين في قضية التحضير لعمل إرهابي

2023-12-24 / 15:44
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هبة بريس _ وكالات

أفادت إذاعة France Bleu بأن الشرطة الفرنسية أطلقت سراح أربعة من الخمسة المحتجزين في مقاطعة ميرت-إي-موزيل بتهمة التحضير لهجوم إرهابي في البلاد.

وقالت الإذاعة: “تم الإفراج عن 4 مشتبه بهم بعد احتجازهم خلال عملية مكافحة الإرهاب في ميرت-إي-موزيل الجمعة الماضية (22 ديسمبر الجاري)”، مشيرة إلى أن أحد المحتجزين لا يزال في السجن.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية، الجمعة الماضية، أن هيئة مكافحة الأرهاب برئاسة النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أجرت عملية خاصة في شمال شرق فرنسا بهدف احتجاز على 5 أشخاص بتهمة التحضير لعمل إرهابي.

ودعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين السلطات المحلية، سابقا، للحفاظ على حالة يقظة شديدة في ضوء المستوى المرتفع للتهديد الإرهابي عشية عيد الميلاد.

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