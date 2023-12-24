مجلس وزراء الإعلام العرب يشيد بدور الملك في نصرة القدس

هبة بريس

أشاد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد في اجتماعه بطرابلس، بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وشاركت المملكة في أشغال هذا الاجتماع بصفتها عضوا بالمكتب التنفيذي، بوفد يمثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يتكون من مصطفى أمدجار، مدير الاتصال والعلاقات العامة، ووديع تاويل مستشار بديوان الوزير، وخديجة قرامدة عن قسم التعاون.

ودعا المكتب التنفيذي في اختتام اجتماعاته في قرار له، وسائل الإعلام العربية لتسليط الضوء على كافة الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الذراع التنفيذي للجنة القدس برئاسة جلالة الملك، من أجل نصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وكانت اللجنة الدائمة للإعلام العربي المجتمعة في دورتها المئة، الخميس الماضي، بطرابلس، قد أكدت القرارات ذاتها والتي سبق لاجتماع وزراء الإعلام العرب على المستوى الوزاري أن أقرها في اجتماعه الأخير بالرباط في يونيو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب التابع لجامعة الدول العربية في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، تزامنا مع ترؤس المغرب لمجلس جامعة الدول العربية في شخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

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