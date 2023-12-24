ماكرون يبدي “قلقه ” إزاء الوضع “المأساوي” للكاثوليك في غزة
هبة بريس _ وكالات
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية مع بطريرك القدس للاتين السبت عن “قلقه العميق” إزاء “الوضع المأساوي ” للمسيحيين الكاثوليك في قطاع غزة حيث قُتلت امرأة وابنتها من أبناء الرعية “بطريقة جائرة” في 16 كانون الأول/ديسمبر برصاص جندي إسرائيلي.
وقال قصر الإليزيه في بيان إنّ ماكرون أعرب للكاردينال بيار-باتيستا بيتسابيلا في المكالمة التي جرت عشية عيد الميلاد عن “قلقه العميق إزاء الوضع المأساوي لرعية اللاتين في غزة”، حيث “يعيش مئات المدنيين من جميع الأديان (…) تحت القنابل والرصاص منذ أكثر من شهرين”، وقدّم “تعازيه بمقتل اثنتين من أبناء الرعية بطريقة جائرة قبل أيام قليلة
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8 تعليقات
صهيوني ليس فيه رحمة لا للكاثوليك ولا للمسلمين
تبّاً له
الحمد لله انه قطع عليه الكلام مع اسياده في المغرب
وننتظر الانتخابات وهو في مزبلة التاريخ هذا الغلام : le gamin
هذا كلام موجه لمن يتكلم عن حوارات الحضارات والتسامح الديني. هم لا يعتبرون المسلم بشر .
المسكين قلق على الكاتوليك. أما المسلمين لهم الله
20000 من المسلمين ولو كلمة ؟ 2 من عباد الصليب وقلبوا الدنيا، الا لعنة عليكم
يظهرون قلقهم بعد قتل فرد أو فردية كن جنسيتها او ملتهم ولا يلقون بالا بعشرات الآلاف من المسلمين الفلسطينيين وكأنهم لا قيمة لهم
يرون مصلحتهم فقط لا حول ولا قوة الا بالله
Kon mamatoch mayehdarch ela lmoslimin
وبرااااااا